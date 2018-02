Adiante expediente

Às 23h30 de quarta-feira 25-7-12 a Lua ingressou em Escorpião e completa sua fase quarto crescente em trígono com Netuno, sextil com Plutão e quadratura com Mercúrio até 12h39 de quinta-feira 26-7-12, horário de Brasília.

Se você tiver assuntos importantes em andamento, é imprescindível aproveitar intensamente este período, inclusive, se for o caso, acordando mais cedo que de costuma na quinta-feira e mandar brasa na atividade.

Sugiro isso, porque logo depois deste período começa um de Lua VAZIA que só irá terminar na madrugada do sábado, inviabilizando olimpicamente grande parte dos esforços objetivos de nossa humanidade aqui na Terra.

Esse longo período será bom para os despreocupados, mas extremamente tenso e irritadiço para as pessoas que não podem viver sem concretizar assuntos, sempre achando que só isso é valioso entre o céu e a terra.

Por isso, e independente de você ser ou não ser uma alma despreocupada, você também vai ter de pagar contas e para isso precisará coletar suficiente recurso material através do trabalho. Aproveite intensamente este curto período e depois declare feriado galáctico.