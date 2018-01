Adiante expediente

7-2-13 – quinta-feira – Da 1h37 até 10h45, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Capricórnio está em conjunção com Plutão e sextil com Saturno. No mesmo período, Vênus e Júpiter em trígono.

Melhor terá sido acordar hoje o mais cedo possível e aproveitar o cenário astrológico para acelerar e intensificar o movimento de tudo que você faz em nome de maior prosperidade.

Faça isso porque o momento é auspicioso, mas também porque uma vez findo este período começará um de Lua VAZIA que irá até 17h18 de amanhã, sexta-feira 8-2-13, no qual as coisas tendem a ficar um pouco mais complexas do que o normal, além de, como é próprio da Lua VAZIA, imprevisíveis.

A imprevisibilidade não é necessariamente uma previsão ruim, às vezes acontece o contrário, se esperando um resultado negativo acaba se tendo a boa surpresa de as coisas não serem tão ruins quanto pintavam.

Porém, para quem depende de equações exatas, a imprevisibilidade é um verdadeiro tiro no escuro, uma aposta que nem sempre é propício fazer.

Em relação a tudo isso e o quanto mais que o astrólogo aqui seja incapaz de comentar, faça o possível para adiantar expediente durante este período.

Vai valer a pena.