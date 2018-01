Adiantar o expediente

Das 15h12 de terça-feira 15-10-13 até 5h16 de quarta-feira 16-10-13, horário de verão de Brasília, a Lua que cresce em Peixes está em trígono com Mercúrio e Júpiter.

Prepara-te para viver uma quarta-feira de Lua VAZIA, adianta o expediente, desmarca os compromissos que inadvertidamente tenhas combinado para essa quarta-feira VAZIA.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É conveniente que aproveites este período, auspicioso para a atividade produtiva, de modo a não apenas adiantares o expediente, mas também acertares no alvo.

Perceberás que tudo flui com maior facilidade, que as coisas parecem guiadas por uma mão misteriosa que ordena tudo e faz tudo acontecer com luminosidade.

Se por ventura não conseguires desmarcar os compromissos importantes de quarta-feira, não importa! A única coisa importante é não te angustiares com nada.

Angústia não é coisa de gente adulta, mas uma prática tola, contraproducente.

Tua alma é sensível o suficiente para não precisar de outra bússola que suas sensações e pressentimentos.

Por isso, estás aqui apenas para confirmar o que sabes, sentes o impulso de entrar em atividade, estas palavras te servem apenas de incentivo para confirmar que o que sentes é real.