Aceite a complexidade

Das 6h18 de segunda-feira 2-4-12 até 10h48 de terça-feira 3-4-12, horário de Brasília, a Lua que cresce em Leão está em sextil com Saturno e quadratura com Vênus.

No meio desse mundo insano e complexo é mais do que natural buscar ansiosamente algum atalho ou facilidade que resolva de uma tacada só, senão todos, pelo menos alguns problemas que a mente ainda não tenha superado.

Esse comportamento, porém, é uma armadilha, pode conduzir a alma a problemas ainda maiores dos que com ingenuidade e boa intenção pretende solucionar.

Por isso, este momento é de cuidado, porque a frequência de tentações será maior, e com a alma esfomeada de facilidades e atalhos, a probabilidade de a emenda sair pior do que o soneto se torna muito grande.

Mantenha a cabeça no lugar, não é errado buscar que a vida seja mais simples, porém, essa atitude não pode eclipsar a visão realista do que está acontecendo, que indica ser muito remota a possibilidade de haver verdadeiras facilidades.

A coisa está complicada para todos, não tenha dúvida alguma a esse respeito.

Algumas pessoas levam isso na esportiva, outras desesperam enquanto outras fingem que não é com elas. Sem importar a que tipo você pertença, em algum momento a complexidade do momento atual vai entrar em rota de colisão com sua alma.

Nesse momento será melhor estar com a consciência atenta e capaz de se dedicar a resolver as coisas dentro da dimensão que seja possível, sem abster-se de colocar suas potencialidades em ação.

Próximo boletim será publicado às 10h48 de 3/4/12