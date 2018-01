Abre uma passagem

Às 7h07 de terça-feira 7-10-14 a Lua ingressou em Áries para completar a fase CHEIA em oposição a Vênus, quadratura com Plutão, conjunção com Urano e trígono com Marte e Júpiter até 11h20 de quarta-feira 8-10-14, horário de Brasília. No mesmo período, Sol e Urano em oposição.

Chorar sobre o leite derramado só aumentaria o trabalho que terás, depois, para limpar tudo. Que tudo tenha sido diferente do que planejaste não é essa tragédia que imaginas, só pensas assim porque tens, no íntimo, uma queda pela melancolia, um prazer distorcido de sofrer, como se Tu sofresses melhor do que teus semelhantes.

Não ouviste a notícia? A melancolia não te enobrece, pelo contrário, te joga no poço sem fundo dos que aguardam por uma teta generosa na qual mamar, a qual sempre aparece, porém, depois de um tempo demite-se também, porque é cansativo dar de mamar a quem só quer se queixar e lamentar.

Agora ergue-te sobre teus próprios pés, que é para isso que outrora aprendeste a andar, e mesmo que por essas ironias do destino teu cérebro não consiga se comunicar com tuas pernas, serve a metáfora assim mesmo, terás construído instrumentos para te servirem a esse propósito.

Por isso, ergue-te sobre tuas próprias pernas e abre-te passagem, o tempo não para nem espera por ninguém.

Tu, se realmente o quiserdes, tens a oportunidade de sincronizar-te com a onda de abertura, com o esclarecimento, com o pioneirismo de dar fim a toda opressão e abrir uma passagem que não servirá apenas a ti, mas também a todos os que virão atrás de ti.