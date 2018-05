A verdade inconveniente

Das 18h03 de quarta-feira 1-6-11 até 5h09 de sexta-feira 3-6-11, horário de Brasília, a Lua Nova de Gêmeos está em sextil com Júpiter. No mesmo período, Mercúrio ingressa em Gêmeos e está em quadratura com Netuno.

Podem conferir, quanto mais perto se chega da percepção de uma verdade inconveniente, mais acirrada se torna a guerra de informações e mais difícil fica discernir a ilusão da realidade.

Porém, esse estado de coisas só protela o inevitável, nada além disso.

Está em andamento um processo de melhora de nossa civilização o que, paradoxalmente, torna mais acentuado tudo que de errado acontece por aí.

Ninguém é santo, todos cometemos imperfeições e temos falhas, porém, acomodar-se nesse estado de coisas é um pecado mortal. As falhas cometidas devem ser superadas e consertadas para que nunca mais sejam repetidas.

Ninguém é imprescindível, todos estamos onde estamos transitoriamente, melhor lidar logo com essa verdade antes de ela vir a nos chicotear.

O sacrifício exemplar de pessoas que representam o poder instituído só é a ponta do iceberg do que se encontra em andamento.

Enquanto isso, todos devemos consertar os erros que cometemos tendo em vista a indispensável melhora dos relacionamentos que inventamos.

