Às 19h43 de quinta-feira 23-1-14 a Lua ingressou em Escorpião para completar sua fase QUARTO MINGUANTE em trígono com Netuno e sextil com Plutão até 17h43 de sexta-feira 24-1-14, horário de verão de Brasília. No mesmo período, Mercúrio e Marte em trígono.

Desiste o quanto antes de repetir o equivocado conceito de que “a verdade é relativa”, pois se há algo que no Universo não é nada relativo, essa é a verdade.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A verdade não é relativa, a verdade é infinita, entende isso de uma vez por todas e refreia tua língua antes de continuar repetindo de forma impensada o equívoco.

O que é a verdade?

O Universo é um só, é um colossal corpo cósmico que compreende e unifica todas as coisas e entidades, da infinitesimalmente pequena à infinitamente grande.

Ignorantes somos nós porque não percebemos essa realidade e na lama de nossa ignorância arvoramos frases de suposta sabedoria, tais como “a verdade é relativa”.

A verdade não é relativa, a verdade é infinita, a verdade é como um diamante único e colossal, com tantas facetas quantas abordagens sejam feitas a ela. É isso que faz parecer que a verdade seja relativa, mas não é.

Afirmar que a verdade seja relativa seria o mesmo que dizer que a Terra é fixa e que o Sol se move ao redor dela, só porque é isso que nos parece, de nosso ponto de vista. É nisso que daria relativizar a verdade.

Afirmar que a verdade seja relativa, por isso, é pretender que nossa ignorância ocupe o lugar dela e, assim, nunca sairmos desse estado obscuro.