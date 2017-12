A transfiguração

Às 23h57 de sábado 2-8-14 a Lua ingressou em Escorpião para cumprir sua fase QUARTO CRESCENTE em quadratura com Júpiter, conjunção com Marte, quadratura com Mercúrio trígono com Netuno, sextil com Plutão, conjunção com Saturno e trígono com Vênus até 14h43 de segunda-feira 4-8-14, horário de Brasília. No mesmo período, Sol em quincunce com Plutão, Mercúrio em quincunce com Netuno.

Se pensas que Astrologia seja a influência que os astros exercem sobre a tua vida, então ainda cais no conto de Tu seres nada além de uma marionete sujeita a forças além de tua compreensão e domínio, ainda tens o convencimento de o Universo ser distante de ti.

A base de todo o conhecimento astrológico é que o Universo é um colossal oceano de Vida que emana, transmite e é recebida, e quando recebida, transfigurada em forças pela entidade que a recebe, seja essa uma galáxia, um sistema solar, um planeta, um reino inteiro da natureza ou uma individualidade como Tu.

A perspectiva de tirar vantagem dessa constante circulação de Vida depende inteiramente da qualidade de quem a recebe e da sua prontidão e capacitação para gerar uma resposta.

Planetas podem passar perto de ti, energias maravilhosas estarem prontas para se irradiar através de tua presença, forças colossais aguardando para se manifestar em ti, porém, tudo será ineficiente e talvez nem o percebas enquanto não desenvolveres os necessários mecanismos de resposta que te coloquem à altura da situação.

Tudo é uma questão do teu nível de receptividade e do desenvolvimento que faças de tua sensibilidade.

Podes atrasar esse processo o quanto desejares, porém, o Universo tem sua própria urgência também e te propõe constantemente as condições para acelerar esse processo e te transfigurares de uma irrelevante poeira cósmica numa fonte branca de infinito poder.

As crises servem para isso, lentas algumas, velozes como raios outras, todas, porém, servem para te aprimorares.