Das 0h08 de segunda-feira 7-10-13 até 1h55 de terça-feira 8-10-13, horário de Brasília, a Lua que cresce em Escorpião está em trígono com Júpiter e quadratura com Marte. No mesmo período, Vênus ingressa em Sagitário.

A tentação consiste em dar mais uma retorcida nos argumentos convincentes cuja única finalidade é continuar driblando a verdade e se abstendo de dar aquela transformada que sua vida precisa, em nome da felicidade tão ansiada e tão pouco praticada.

Eis a tentação! Você resistirá ou você cederá a essa?

Não precisa responder agora, o que você precisa é observar seus movimentos porque é na prática que essas perguntas se respondem. No mundo da teoria é tudo tenso, tudo relativo ao imprescindível medo que dá se confrontar com a verdade e fazê-la valer; nesse momento a alma parece estar só, inclusive sendo apedrejada por aqueles que deviam a amá-la e apoiá-la.

Porém, há coisas que não devem ser aguentadas, alma nenhuma há de continuar levando desaforo para casa, alma nenhuma há de se deixar ser abusada por uma vida ignóbil, e ao perceber que esse estado de coisas foi ela mesma que arrumou para si, então se munir de força, de presença de espírito para fazer o que é certo fazer.

Esse momento, por si só, fará valer a pena da vida inteira, independente de os resultados serem bem ou mal sucedidos.

Ah sim! Porque ainda por cima tem isso, você não terá sequer a garantia de que por agir de acordo com a virtude da retidão obterá sucesso e tudo dará certo, nem isso sequer!

Nesse momento a solidão infinita do caminho espiritual pesará sobre sua consciência, só você, aí, entre o nada e a eternidade.