Das 22h12 de segunda-feira 24-10-11 até 0h04 de quarta-feira 26-10-11, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Libra está em sextil com Marte e conjunção com Saturno. No mesmo período, Sol e Urano estão em quincunce.

Todas as discordâncias que as pessoas arvoram para sentir-se importantes, livres, independentes e cheias de opiniões próprias, acabarão tendo de ceder terreno à necessidade, mãe cósmica do destino.

Discordar virou mania, sempre parece mais importante intervir para discordar do que unir esforços em torno do bem comum, sem o qual nenhum bem particular ou pessoal prevaleceria e, por isso, nem tampouco haveria como discordar.

Ou o mundo, que é feito de pessoas, começa a urgentemente enxergar isso, ou a vaca que já está indo para o brejo vai ir além desse brejo, penetrando fundo no inferno.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A revolução está atrasada, ainda as pessoas imaginam tiros, sangue e protestos quando se fala esta palavra. Revolução em nossos dias é outra coisa, é curvar-se à vocação da alma que ensina como levar uma vida saudável e feliz sem sofisticação ou esforço escravizado para garantir um dinheiro que sacrificou laços afetivos e solidários, sem os quais não se poderia dizer que a vida valha a pena.

A revolução íntima pressupõe jogar tudo fora e iniciar do zero, um reboot no sistema. É a isso que chamam de fim de mundo.

Porém, não fique esperando por esse fim de mundo, é sua responsabilidade fazê-lo acontecer somando-se ao esforço revolucionário que milhões de semelhantes fazem neste mesmo momento ao redor do planeta.

Jogue tudo fora, faça o reboot do seu sistema operacional, que é a mente, e recomece a andar orientando-se por algo diferente do dinheiro.

Próximo boletim será publicado às 0h04 de 26/10/11