A revisão das decisões

Das 17h13 de domingo 11-3-12 até 15h31 de segunda-feira 12-3-12, horário de Brasília, a Lua que míngua em Escorpião está em sextil com Plutão e Marte, e trígono com Sol. No mesmo período, Mercúrio inicia retrogradação.

Muitas decisões serão revistas durante este período, principalmente no primeiro mundo, pois além de as questões econômicas estarem em completa efervescência por lá, também o fuso horário fará com que a maior parte deste período aconteça em situação de trabalho.

Enfim, o que interessa saber é que o fluxo de riquezas está para ser renovado, mas como sempre, as forças conservadoras estão empatando e represando esse fluxo, o que provoca novas ondas de miséria e pobreza, artifícios que não deveriam existir, pois nossa espécie não vive para ser pobre e miserável, mas para ser rica e próspera.

Este será um momento de grande reviravolta, mas provavelmente saberemos os efeitos dessa nos próximos meses, principalmente em Maio, que é quando as notícias do primeiro mundo serão transparentes o suficiente para que o resto do mundo meça o tamanho da encrenca.

Enquanto isso, e não sendo nós partícipes ativos desses problemas de maior dimensão, será propício nos dedicarmos a rever nossas pequenas decisões também, especialmente no que tange aos assuntos de dinheiro.

É natural que busquemos riquezas e prosperidade, pois essas condições nos são merecidas. É artificial que não as vivamos, mas esses artifícios são produto de pensamentos, palavras e atitudes que deixamos de questionar e que se transformaram em hábitos que se repetem diariamente.

A revisão de nossas decisões para conseguirmos retornar ao caminho ideal deverá basear-se na observação e detecção dessas palavras infames que repetimos sem cessar e que produzem miséria.

Não será um exercício fácil, no início esse reconhecimento nada mais é do que um gole amargo, mas quando a digestão começar o mesmo processo se transforma numa experiência doce como o mel.

Próximo boletim será publicado às 15h31 de 12/3/12