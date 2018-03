A realidade é o que é

Das 14h43 de domingo 1-4-12 até 6h18 de segunda-feira 2-4-12, horário de Brasília, a Lua que cresce em Leão está em quadratura com Júpiter.

Você pode exagerar, aumentar e distorcer a realidade tudo que quiser com emoções misturadas, desencontradas e incongruentes, mas a realidade continuará sendo a realidade, senhora guardiã da verdade, a que resistirá eternamente a qualquer tentativa de dobrá-la.

Sim, depois do grande sucesso literário do livro “O Segredo” e de todas as teorias “quânticas” todos preferimos agora imaginar que a realidade seja uma massa de modelar sujeita a nossas idéias e percepções.

Porém, se isso for realmente assim, e considerando que nós também fazemos parte dessa massa de modelar, quem será o que nos imagina e nos modela? Ou por acaso vamos voltar atrás na evolução e ainda nos considerar o centro crítico do Universo, o qual deveria se dobrar aos nossos desejos?

“O Segredo” e a teoria quântica são meias verdades apenas, convenientes para nosso orgulho ferido que insiste em se colocar no centro do mundo.

Enquanto isso, a realidade continuará sendo a realidade, independente de nossas vontades, a matéria prima com que deveremos lidar para realizar nossos sonhos.

Por isso, que tal abandonar o esperneio e começar a se relacionar de forma séria com essa realidade, que apesar de você imaginá-la diferente continua sendo o que é?

A partir de uma atitude um pouco mais realista, aí sim você vai descobrir o fio da meada mediante o qual garantirá a possibilidade de transformar essa realidade que não é mera massa de modelar, é algo mais, muito mais.

Crianças birrentas não conseguem mudar a realidade, apenas a fazem resistir com mais força ao atropelo com que pretendem dobrá-la aos seus caprichos.

Sejamos adultos, então, e não mais aparentes pessoas maduras, mas com atitudes de crianças birrentas.

