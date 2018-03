A Primavera de 2011

Às 22h56 de quinta-feira 22-9-11 a Lua que míngua ingressou em Leão e permanece em conjunção com Marte e trígono com Urano, que por sua vez estão em trígono entre si, até 8h24 de sexta-feira 23-9-11, horário de Brasília. No mesmo período, o Sol ingressa no signo de Libra.

É neste período de particularidades excepcionais que começa a Primavera aqui no hemisfério sul, exatamente às 6h05 de sexta-feira 23-9-11

No fuso horário brasileiro não há atividade oficial de forma maciça, só poucas pessoas se encontram vigilantes, mas isso não significa que o tempo não esteja sendo usado para planejar movimentos que afetarão milhares nos próximos tempos.

Nos lugares do planeta Terra onde este período ocorrer dentro de um fuso horário de semana útil, as atividades criarão reflexos importantes para os próximos tempos também, mas de uma forma mais exposta e clara do que aqui no Brasil, onde esta atividade acontecerá em reuniões secretas.

Nem você, que talvez contasse com uma aprazível noite de sono e descanso poderá satisfazer esse desejo, porque em sonhos este momento induzirá sua alma a participar do que se coloca em movimento no planeta, como parte integrante de uma enorme onda de reviravoltas que já adquiriu o ritmo da inexorabilidade.

A Primavera, neste caso, não tende a ser um desabrochar de flores perfumadas e impulsos amorosos, mas de idéias provocadoras que apresentem a oportunidade de transformar o mundo num lugar mais justo. Essas, por ter de se confrontar com o atual mundo caquético que ainda detém o poder, resultarão em conflitos de grandes proporções que darão a sensação de que tudo vai de mal a pior.

Porém, é assim que as coisas melhoram, piorando primeiro para depois apresentar suas melhoras.

Próximo boletim será publicado às 8h24 de 23/9/11