A mente precisa de treinamento

29-3-12 – quinta-feira – Das 11h05 até 15h06, horário de Brasília, a Lua que cresce em Gêmeos está em trígono com Saturno. No mesmo período, Mercúrio e Vênus estão em sextil.

A mente é inquieta e inconstante, difícil de sujeitar e de conduzir a um objetivo definido sem que divague em infinitos assuntos aleatórios.

Porém, reside nessa dificuldade o maior desafio de nossa espécie humana, o degrau de evolução que todos teremos de conquistar, pois é esse o objetivo atual, conquistar a mente e nos tornarmos capazes de conduzi-la com pulso firme.

Parece impossível, mas não é, pelo contrário, é um exercício que precisa de treinamento, como quaisquer outros exercícios, e que no começo do treinamento o caminho parece mais árduo e árido do que um deserto de sal. Porém, depois de um tempo de treinamento o resultado se torna doce como o mel.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A partir de então você questionará a si a razão de não ter empreendido esse caminho muito antes, de tão gostoso que é o resultado.

A todo momento e todo dia você encontrará a oportunidade de iniciar esse treinamento, através de circunstâncias e condições mediante as quais precise se concentrar.

No momento dessa necessidade surgirão milhares de tentações, você não se preocupe se cair nelas, o treinamento não consiste em evitar cair na tentação de se dispersar, mas em voltar sempre a se concentrar depois de perceber que se dispersou.

Assim, ao longo do tempo, a dispersão será cada vez menor e o processo de concentração se tornará automático.

Próximo boletim será publicado às 15h06 de 29/3/12