A machadada

Das 0h11 de sábado 28-9-13 até 4h31 de domingo 29-9-13, horário de Brasília, a Lua quarto minguante de Câncer está em conjunção com Júpiter, trígono com Vênus e quadratura com Mercúrio. No mesmo período, Vênus e Marte em quadratura.

O que você achar que não dá mais para aguentar e que, para continuar aguentando, você teria de se despir de princípios e perder, assim, sua integridade, encontrará neste momento o radicalismo suficiente para dar uma machadada no destino que separe o antes do depois.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Aguentar por aguentar não seria o caso, especialmente quando a alma percebe que perde de vista sua integridade com isso. Afinal, e mesmo parecendo o contrário, não estamos aqui para sermos punidos nem para expiar culpas, cada ser humano é seu próprio legislador, o que dispensa para si recompensas e punições.

Não seria o caso de abandonar o ciclo de culpas e punições e se erguer acima desse?

Para tal efeito seria necessário, imprescindível, aplicar essa machadada no destino, determinando pela própria vontade e com total fervor que as coisas não continuarão sendo como são e que sua integridade há de vir em primeiro, primeiríssimo lugar.

Pois bem! Nada de continuar aguentando o que você não quer mais aguentar, esta é a hora de superar essa tortura, essa diminuição constante de seu valor.