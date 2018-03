A inércia é a tua inimiga

Das 21h27 de segunda-feira 9-4-12 até 8h06 de quarta-feira 11-4-12, horário de Brasília, a Lua que míngua em Sagitário está em quadratura com Mercúrio e sextil com Saturno. No mesmo período, Plutão inicia retrogradação.

Sem esforço, a mente humana segue o caminho da inércia, se ocupa apenas com dispersão, divergência e desconexão. Parece gostoso preguiçar assim, mas o embotamento que vai se acumulando ao longo do tempo embrutece e provoca sofrimentos dos mais variados, abrangendo doenças físicas e maus humores crônicos que impedem a instalação de dinâmicas felizes nos relacionamentos.

Para quem nunca pensou em fazer mínimo esforço e superar essa inércia, as palavras a seguir não farão nenhum sentido, e poderão ser insultantes até.

Acontece que sem nunca se ter exercitado o esforço de conduzir a mente para um objetivo específico, contrariando toda a dispersão inerte, este longo período induzirá as pessoas tomadas pela inércia a dificuldades e tropeços no mundo. Quem age assim se mune de argumentos para sentir-se legitimamente ungido a atrapalhar o mundo e as pessoas com que se relaciona por aí. Na prática não há vantagem nenhuma nisso, só prejuízo, mas quem provoca os tropeços acha que está ganhando, que leva vantagem e que as outras pessoas são as prejudicadas. Pois sim!

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao mesmo tempo, as pessoas que já vem se esforçando há anos para reorientar passos, pensamentos e emoções, encontrarão no ambiente disperso e descoordenado deste período o terreno fértil para fazer valer seus princípios, contra-arrestando assim a onda de tropeços que os embotados provocam.

Assim anda o mundo!

Próximo boletim será publicado às 8h06 de 11/4/12