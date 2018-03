Às 4h10 de domingo 6-1-13 a Lua quarto minguante ingressou em Escorpião e está em trígono com Netuno e quadratura com Marte até 20h04, horário de verão de Brasília. No mesmo período, Mercúrio e Plutão em conjunção.

Esta é a hora da verdade! Um pouco intensa para ser um domingo como outro qualquer, mas o céu não está nem aí para o calendário civil de nossa humanidade aqui na Terra, estipula movimentos e tempos concebidos há muito antes de nossa espécie evoluir por aqui.

É, de fato, a hora da verdade, e o que haveria de mais verdadeiro para nossa humanidade do que suas emoções?

As emoções não admitem mentiras, podem eventualmente ser recalcadas e mascaradas, mas o esforço para isso nunca compensará. Além disso, a maquiagem servirá em relação ao mundo, porque quem sente as emoções não pode mentir a si.

É impossível confundir ódio com alegria, as emoções são absolutamente definidas para quem as sentir, e isso apesar de serem absolutamente subjetivas, de uma dimensão normalmente considerada vaga e imprecisa pela cultura ocidental.

Pois sim! Vai tentar convencer alguém tomado por forte emoção que aquilo que sente é uma informação vaga e imprecisa.

Vagas e imprecisas são as palavras fruto de raciocínios lógicos que nada explicam e muito confundem.

Este é o momento da verdade, porque emoções para lá de intensas e inconfundíveis brotam de aspectos aparentemente inofensivos no meio de um domingo que teoricamente seria destinado a nada demais acontecer.

Agora é hora da verdade e tudo que for demais tem mais chance de acontecer do que o contrário.

Por isso, às favas o domingo tranquilo e bem-vindo seja o período intenso de emoções verdadeiras e profundas.