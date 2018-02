Das 21h06 de segunda-feira 9-7-12 até 7h59 de terça-feira 10-7-12, horário de Brasília, a Lua que míngua em Áries está em quadratura com Plutão, conjunção com Urano, sextil com Vênus e trígono com Mercúrio.

Haverá quem se enredará em algum conflito ou discussão e acabará tendo de avançar nas horas teoricamente destinadas ao descanso para solucionar o assunto, o que será auspicioso, difícil, mas auspicioso.

Nada melhor do que uma briga terminar bem, com concórdia e entendimento mutuo, é raro acontecer, mas quando acontece uma luz maior é irradiada ao mundo, já que o melhor destino de todos os conflitos seria sempre esse, ninguém ganhar, ninguém perder, todas as pessoas envolvidas se transformarem.

Quem conseguir essa façanha agora, a despeito de perder horas de sono, leva os louros cósmicos e ainda por cima compartilhados.

Próximo boletim será publicado às 7h59 de 10/7/12