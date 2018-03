A estranheza

Às 23h39 de segunda-feira 17-10-11 a Lua ingressou no signo de Câncer e permanece em quadratura com Urano, oposição a Plutão e sextil com Júpiter até 12h32 de terça-feira 18-10-11, horário de verão de Brasília.

A sensação de estranheza não deve ser assumida como responsabilidade pessoal, pois dessa forma você sobrecarregaria sua consciência tentando encontrar argumentos pessoais para legitimá-la. E você sabe, quem procura acha, só que neste caso você acharia argumentos que só se encaixariam nessa sensação de estranheza com muita dificuldade, como resultado de seu próprio empenho e esforço. Isso seria uma perda de tempo e de recursos vitais.

Acontece que a sensação de estranheza circula à solta pelo mundo, que está estranho mesmo, não é mais o de antigamente, nem nunca mais o será, porém, tampouco sabe a direção que assumiu. Aperte o cinto, os pilotos sumiram!

Tudo está estranho mesmo, sem orientação definida, do ponto de vista mundano, é claro! Do ponto de vista espiritual nunca houve tamanha definição e clareza, o problema consiste em nossa civilização não ter garantido expressão verdadeira ao espírito, nem sequer através das religiões, que supostamente deveriam ter se encarregado disso.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Porém, antes de você começar a babar e espumar críticas contra as religiões, permita que a compaixão espiritual surja de dentro do coração, pois elas devem ser perdoadas, não criticadas, já que não sabem o que fazem.

Suporte então você essa estranheza toda sem tentar encaixá-la em seus argumentos particulares, apenas sentindo-a e deixando-a fluir sem personalizá-la.

Próximo boletim será publicado às 12h32 de 18/10/11