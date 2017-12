A calmaria antes da tormenta

Às 11h59 de sexta-feira 27-12-13 a Lua que míngua ingressou em Escorpião e está em sextil com Mercúrio, Sol e Plutão, e também em trígono com Júpiter até 16h56 de sábado 28-12-13, horário de verão de Brasília.

Este é o momento que se pode classificar como de calmaria antes da tormenta, por isso, aguce seus sentidos, principalmente o subjetivo, o sexto sentido, para ir lendo os sinais de que, muito provavelmente, todos os planos tenham de ser revistos.

Adote uma postura flexível e aberta diante dos acontecimentos, em vez de teimar que as coisas sejam do seu jeito, conceda um voto de confiança ao mistério da Vida em que sua presença se movimenta e experimenta ser.

Esse mistério da Vida sempre protegerá você, mas muitas vezes com métodos que sua alma não conseguirá decifrar de imediato, lhe parecendo que são adversidades.

Há males que vêm por bem, ou “há malas que vêm por trem”, este é o momento em que essa realidade sintetizada no ditado pode ser de grande ajuda.

Faça tudo com calma, com a devida intensidade e paixão que o momento requer, mas com a mente pacífica, desapegada dos resultados e totalmente disposta a rever seus passos e anseios.