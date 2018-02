Das 16h15 de quarta-feira 6-3-13 até 18h15 de quinta-feira 7-3-13, horário de Brasília, a Lua que míngua em Capricórnio está em sextil com Mercúrio, Sol e Marte. No mesmo período, Vênus e Mercúrio em trígono com Saturno.

Você considera intimamente que sua vida é limitada, sente sua alma presa a um montão de circunstâncias das quais discorda, mas que não consegue superar?

Bem-vindo ao clube dos exilados, ser humano!

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Você pode fazer quantas especulações filosóficas quiser para investigar a causa dessa condição, mas provavelmente a filosofia não libertará você, apenas lhe fornecerá instrumentos para navegar nessa limitação com mais destreza.

Como se libertar?

Eis a busca da pedra filosofal! Como transformar chumbo em ouro? Como fazer a limonada com esses limões?

Do alto de seus convencimentos você criou a oportunidade de perceber com clareza lancinante o inferno e o paraíso que seus próprios passos criaram, sua alma está no centro do labirinto que ela mesma inventou.

Suas lamentações são inúteis, sentar no centro do labirinto a esperar que alguém venha a resgatar sua alma resultará apenas nisso, em ficar esperando.

A libertação consiste em recuperar o poder da vontade que criou o labirinto e mediante seu uso constante se dedicar a recriar a existência no patamar em que suas necessidades de verdadeira felicidade e bem-estar forem supridas.