A boa lábia

29-1-14 – quarta-feira – Das 0h57 até 14h47, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Capricórnio está em sextil com Saturno e quadratura com Marte. No mesmo período, Sol e Urano em sextil.

Uma boa lábia eventualmente te conduzirá a uma posição importante, mas uma vez lá essa não será suficiente para sustentá-la e desempenhá-la com proficiência.

Não te enganes, Tu precisas reconhecer que o prestígio se ganha com trabalho árduo e se perde com muita facilidade quando não desenvolves conteúdo e proficiência.

Só a perfeição de teu desempenho conseguirá não apenas te sustentar na posição a que tua boa lábia te conduziu, mas também ir além dessa.

Contra estas afirmações se levanta a suposta sabedoria popular, sobre a qual se sustentam milhares de charlatães ao redor do mundo. Sim! É real que há charlatães e charlatãs aos milhares ao redor do mundo, ocupando lugares para os quais não estão devidamente qualificados, e assim andam as coisas neste mundo!

É inegável que para eles e elas estarem lá é imprescindível certo grau de inteligência e esperteza, porém, é inegável também que esse grau de inteligência e esperteza é anulado pela idiotice com que essas pessoas tratam seus semelhantes e, inclusive, os próprios assuntos íntimos da vida delas. Elas são monotemáticas, só sabem ter boa lábia, o que, em si, contradiz a natureza da inteligência.

Te aprimora, faze a cada dia melhor o que fazes todos os dias, contribui para que este mundo melhore ao longo de tua e das próximas gerações.