Das 16h38 de sexta-feira 22-6-12 até 19h27 de sábado 23-6-12, horário de Brasília, a Lua que cresce em Leão está em sextil com Saturno.

Sabe aqueles compromissos que você foi adiando porque não sentia inspiração nem verdadeira vontade de concluí-los?

Pois chegou o momento em que se torna possível fazer essa rara aliança entre a boa vontade e a obrigação.

Porém, como tudo em que o fator vontade está envolvido, não acontecerá automaticamente. A parte que corresponde ao complexo proceder da existência trará até você novamente as condições e requerimentos para que essas obrigações sejam cumpridas, e sobrará, então, a sua parte, que é imbuir-se de boa vontade e fazer o que tenha de ser feito.

Às vezes são coisas pequenas apenas, como convidar algum familiar a jantar e ouvir a conversa que você não deseja ouvir. Em outros casos são aspectos mais importantes que se colocam em jogo, como ter com a pessoa próxima aquele diálogo franco e aberto para que as coisas continuem andando da melhor forma possível.

Entre o banal e o mais importante há uma gama quase infinita de possibilidade, só você conhece os detalhes que correspondem a sua vida particular.

O espírito do momento, porém, torna auspicioso que se faça o esforço de aliar vontade e obrigação, pois todos se beneficiarão com isso, e o que seria mais espiritual do que beneficiar o maior número possível de pessoas?

Espiritualidade é tomada como sinônimo de misticismo, mas não é necessariamente isso, acontecendo, inclusive, de muitas pessoas posarem de místicas, mas na prática serem pouco espirituais.

Espiritualidade é cumprir todas as obrigações sempre tendo em vista o benefício da maior quantidade possível de pessoas.

Próximo boletim será publicado às 19h27 de 23/6/12