16-7-12 – segunda-feira – Das 7h58 até 21h32, horário de Brasília, a Lua que míngua em Gêmeos está VAZIA.

Começar a semana útil com ela invadida pela Lua VAZIA, num mundo que não respeita a SINCRONIA entre céu e terra? Ninguém merece!

Por isso, o melhor a fazer é ESTAR neste mundo, mas não SER deste mundo.

Estar porque talvez seja impossível abandonar todas as tarefas e compromissos para se dedicar ao dolce far niente, até porque provavelmente isso seria agressivo demais com as pessoas próximas, que nada entenderiam e, por isso, a atitude provocaria um tumulto para lá de inútil e desnecessário.

Sempre será melhor SER, mas sem agredir ninguém com essa experiência, sendo em muitos casos melhor PARECER igual a todo mundo para não agredir os costumes.

Ser deste mundo significaria não ter margem de reflexão, mas ser devorados pela inércia da normalidade sem sequer podermos imaginar que haja outra perspectiva.

Enquanto isso, ESTAR neste mundo, sem SER deste mundo, esta é a melhor pedida, porque se pode até continuar dentro da normalidade, ir trabalhar, fazer o possível para tudo dar certo, mas quando as coisas começarem a degringolar e fugir do controle, em vez de enxergar isso uma afronta direta ao SER, pegar uma saída estratégica por meio de uma risada cristalina ou de um “deixa para lá”.

Ou seja, um período assim, de Lua VAZIA logo de início da semana útil, pode até ser divertido e edificante, quando aproveitado despreocupadamente. Porém, o mesmo período pode ser perturbador e promovedor de maiores tropeços quando enfrentados de forma enviesada e irritada.

Próximo boletim será publicado às 21h32 de 16/7/12