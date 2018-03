Uma nova palavra para o dicionário

Graças à escritora Colette (1873 – 1954), conhecida como romancista, à artista Marina Abramović, conhecida como performer, e a mim mesma, conhecida como desconhecida – acabo de inventar um conceito.

Colette diz: “Não me interesso pela morte, sobretudo a minha”.

Marina diz: “Para mim, a morte faz parte de todos os minutos da minha vida (…)”.

Eu digo: “Só me interesso pela morte de quem eu não gostaria que me deixasse, inclusive todos os seres humanos.”

De nós três, a única preocupada com o seu desaparecimento e posteridade é Marina, que encenou a própria morte, participando, como protagonista em The Life and Death of Marina Abramović, ópera criada junto com Bob Wilson, em 2011. Este projeto biográfico nasceu quando, um dia, a atrevida artista sérvia foi pedir para que, nada mais nada menos, Robert Wilson filmasse os seus funerais.

Quem sofre de amor pela própria imagem póstuma é…

O cotejo entre nós três, e o fato de conhecer bem a performer que convidei, junto com Ulay, para a 18a Bienal de São Paulo, em 1985, me inspirou a palavra em um clique. “Necronarcisista”! Termo este que deveria constar em dicionário como “que ou quem sofre de amor pela própria imagem póstuma”. E que só criei porque o “necronarcisismo”, que também poderia nascer de algum “transtorno de personalidade narcisista”, não se aplica à Colette, nem a mim.

Até a próxima, que agora é hoje – as árvores sazonais trocam de folhas para se preparar à chegada do inverno, os dias ficam mais curtos, as noites mais longas, a temperatura começa a esfriar – e o clima torna-se ameno. Melhor pensar no outono austral do que no outono da vida… Feliz equinócio de março!