Quiz Duchamp: a resposta

Ready-made é o objeto de arte que nasce pronto pois foi escolhido e designado como tal. Assim, cada peça escolhida por Marcel Duchamp era disposta de maneira que o seu significado utilitário desaparecesse sob um novo título e um novo ponto de vista. Foi a sua forma de criar um pensamento novo tanto para esse porta-garrafas, quanto para o famoso urinol de louça que ele assinou R. Mutt e deu o nome de Fonte.

Comentando a obra, o artista escreveu: “Que o senhor Mutt tenha fabricado a fonte com as suas próprias mãos ou não, isto não tem a menor importância”. Quem fez o porta-garrafas? Não interessa. O que importa é que o senhor Duchamp o encontrou e comprou no Bazar de l’Hôtel de Ville!

Até a próxima que agora é hoje, e esta é a resposta ao quiz da semana passada “em que loja Duchamp comprou o primeiro ‘ready-made’?” !