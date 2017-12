Qual a dimensão artística de um par de óculos?

Há poucos meses, um jovem de 17 anos colocou os seus óculos no chão do Museu de Arte Moderna de São Francisco (SFMoMA) e observou a reação dos visitantes. Em menos de um minuto o público começou a reagir como se, de fato, fosse uma obra de arte. Houve ajuntamento. Uma, depois duas, até quinze pessoas pararam para observar o objeto. Alguns ajoelharam-se para tirar fotos, outros distanciaram-se para vê-lo melhor, analisando a dimensão artística do trabalho.

O rapaz imortalizou as cenas e as publicou no Twitter. Em três dias, o tweet tornou-se viral. Encorajado pelo sucesso, ele refez a tentativa com um boné e uma lixeira. Estes, porém, não suscitaram o mesmo interesse.

O que mais gostei foi o humor com o qual o museu respondeu: “Será que temos um Marcel Duchamp entre nós?” Até a próxima que agora é hoje, e em breve postarei um quiz sobre Duchamp!