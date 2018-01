Blog é um blog é um blog é um blog

Este é o meu primeiro post na plataforma do jornal para o qual escrevo desde que ele ainda era no prédio onde ficava também o Hotel Jaraguá, na rua Major Quedinho, quando ninguém imaginava o que seria Internet, quanto mais um blog. E com esse nome: “blog”!

O principal motivo deste espaço é o prazer de poder transmitir e compartilhar experiências em vez de guardá-las só para mim.

Não que eu queira parecer um dinossauro, mas a verdade é que escrevíamos em laudas ásperas e amareladas que enfiávamos em máquinas de escrever com fitas que sujavam os dedos, sendo que o ruído simbólico e musical, produzido em conjunto na redação, teria inspirado compositores, poetas e dramaturgos de vanguarda: tacatacatac… plin! tacatacatac… plin! tacatacatac… plin!

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E inspirou.

Inspirou até mesmo Mário de Andrade no livro Losango Cáqui:

“Escrevendo com a mesma letra…

…………….Igualdade

…………….Liberdade

………..Fraternité, point.

Unificação de todas as mãos…”

Mas lembro perfeitamente da mudança, em 1979, para o novo prédio na Marginal Tiête, onde o Estadão está até hoje e onde, na época, os motéis pululavam e as anedotas sobre eles também. Não esqueço o primeiro encontro com o diretor de redação Fernando Pedreira, Murilo Felisberto e, depois, com todos os queridos editores, colegas, diagramadores e colaboradores do Estado e Jornal da Tarde.

Me recordo de tantas outras coisas como as visitas ao não menos querido Reali Júnior, na rue Ranelagh, cujo velho telex eu usava para enviar matérias quando estava em Paris. Só não posso contar tudo que está na minha memória, porque o espaço mais adequado seria o de um livro.

Mas este é também o quase quingentésimo (500.º) post, desde 2004, quando inaugurei o Quando, Onde e Como (QOC, para os íntimos) e outros blogs. Foram três gastronômicos, um de conselhos sentimentais e dois de memórias, sendo que um em francês, no jornal Le Monde. Sei que foi uma espécie de compulsão um pouco bulímica de páginas Internet! Dá para entender, eu estava descobrindo o meio e, depois da experiência nada virtual com duas bienais, me lançava na fascinante, e igualmente gratificante, arte da comunicação e troca com os leitores.

QOC, o mais mimado, ganhou um pequeno prêmio da blogosfera e alcançou tais índices de audiência que cheguei a pensar que havia um “bug” no programa que contava as visitas. Por esta e outras razões – como, por exemplo, evitar temas políticos que indispõem e não são a minha especialidade – aqui, os assuntos continuarão os mesmos. Arte e cultura… na primeira pessoa. A crítica permanece onde sempre esteve: no Caderno 2, onde moram os anjos-da-guarda deste blog, em revistas, livros e, eventualmente, exposições também.

Blog é um blog é um blog é um blog – e nem preciso me inspirar nas rosas do poema Sacred Emily de Gertrude Stein para dizer o quanto gosto de blogs que são blogs, com tudo que um blog deve ter. Portanto, o principal motivo deste espaço é o prazer de poder transmitir e compartilhar experiências em vez de guardá-las só para mim.

Não alimentamos Trolls



Comentários respeitosos são desejados e muito bem-vindos. Fazem parte da convivência e troca em comunidade. Por falta de tempo, as respostas a eles, assim como às mensagens particulares, não são garantidas. E as provocações gratuitas e observações agressivas não serão publicadas. Resumindo: este blog não aprecia nem alimenta Trolls.



Até a próxima, que agora é hoje e viva o Arte, Aqui e Agora (AAA para os íntimos, mas nada a ver com a sigla que você está pensando) !