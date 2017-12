11 de Setembro: o que a arte pode dizer 15 anos depois?

Enquanto os Estados Unidos se preparam para as comemorações do 15° aniversário de um dos dias mais traumáticos do mundo ocidental, o Memorial & Museu Nacional do 11 de Setembro em Nova York organiza a sua primeira exposição de obras criadas em resposta à tragédia. Com inauguração prevista para a próxima segunda-feira, dia 12, a mostra chamada Traduzindo o Impensável (até janeiro de 2017) reúne treze artistas nova-iorquinos que refletem através das lentes da arte sobre a emoção bruta que experimentaram naquela inesquecível terça-feira de 2001.

“A exposição foi pensada como um contraponto ao resto do museu, já visitado por quase 7 milhões de pessoas”, explica a sua conservadora-chefe Alice Greenwald, à AFP. Enquanto o acervo é histórico e didático – conta os fatos daquele dia e das pessoas que o viveram ou foram mortas ali, no mesmo espaço do antigo World Trade Center – a exposição é íntima e específica. “Trata-se de um espaço contemplativo”, afirma.

Pelo que se pode ver nas imagens (clique se quiser baixar o comunicado de imprensa em PDF – 552 ko), os trabalhos oferecem um outro modo de lembrar as emoções provocadas pelos sinistros acontecimentos nos quais morreram quase 3 mil pessoas. São pinturas, instalações, vídeos e escultura de artistas que, de uma maneira ou de outra, viveram o atentado. Um deles, Christopher Saucedo, perdeu até mesmo um de seus dois irmãos, ambos bombeiros, cujo corpo jamais foi encontrado…

“A arte traz um sentimento de empatia, não fala à mesma parte do cérebro”

Que não se espere ver nesta coletiva, entretanto, telas violentas ou representações assustadoras. A arte, quando é arte, sempre traça o seu caminho transcendendo o mimetismo, excedendo o realismo, o que por vezes é ainda mais contundente do que a realidade. E é a única forma, talvez, de aprisionar a história e apaziguar o sofrimento.

O artista Ejay Weiss, por exemplo, utilizou as cinzas do “Ground Zero” para incorporá-las em quatro pinturas que sublimam o caos com um centro quadrado onde se vê o céu azul. Esta é a imagem que todos guardamos: cinzas e céu.

Manju Shandler, para quem “a arte traz um sentimento de empatia, não fala à mesma parte do cérebro”, no dia seguinte ao atentado já começara a pintar pequenas telas para representar cada uma das vítimas. A artista pintou todas elas, das quais 850 estão em um afresco na exposição. “A arte permite ressentir imediatamente a verdade emocional de um instante passado”, disse ela.

Há também, na mostra, um vídeo coletivo pungente do grupo Blue Man, inspirado pelas folhas de papel, cartas e documentos que voaram desde o World Trade Center até o pátio de seu ateliê no Brooklin. Já a estátua do renomado escultor Eric Fischl, uma mulher caindo, é talvez a mais literal e simbólica da homenagem.

Até a próxima que agora é hoje e quando a dor não pode mais ser descrita por palavras, felizmente restam as imagens que a exprimem, libertam e purificam!