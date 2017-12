O jumento do Calder e seu jantar

A leitura da matéria, primorosa como sempre, de Camila Molina sobre a exposição Calder e a Arte Brasileira, que está no Itaú Cultural em São Paulo, animou a minha memória. O contato com Alexander Calder é sempre inesquecível. Dá para entender por que existem relações fortes entre a obra dele e a de tantos artistas brasileiros.

Lembrei-me de quando descobri o seu trabalho; das vezes em que o vi em exposições e retrospectivas; e das várias outras em que me fiz fotografar ao lado de suas esculturas em um ou outro dos 40 espaços públicos (!), onde estão.

Depois, vieram as lembranças do seu ateliê em Saché, na Indre e Loire (centro da França), não longe de Tours, onde visitei Sarkis, um dos artistas que ficaram lá em “residência” nos anos 1990. Passar o dia no ateliê de Calder, revisitado por outro grande artista, esta também foi uma experiência que não se pode esquecer!

Entretanto, o que mais me divertiu, foi recordar de uma anedota que possivelmente poucos conhecem. História que ocorreu na visita de Calder à São Paulo, na casa projetada e habitada pelo arquiteto, engenheiro e poeta Italo Eugênio Mauro, meu saudoso padrasto.

Na época, Italo trabalhava com Henrique Mindlin, dirigindo o seu escritório, e certamente ainda nem imaginava o que aconteceria em seu encontro com o pai dos móbiles. Também não cogitava que quatro décadas depois aceitaria um desafio gigantesco: o de traduzir a Divina Comédia de Dante integralmente e… em versos! Mas esta é uma história que fica para uma outra vez.

Verdade que, àquelas alturas, já ninguém estava muito sóbrio

Mindlin não sabia mais o que fazer para distrair Calder, o seu amigo artista, nas noites paulistanas. Também queria apresentar a ele a “crème de la crème” da cidade. Teve a ideia de pedir a Italo e à primeira mulher dele, que organizassem um jantar em sua residência.

A casa, de meados dos anos quarenta – publicada, se não me falha a memória, no livro de Henrique Mindlin, Arquitetura Moderna no Brasil (1956) – ficava na avenida Rebouças. Não sei se ela ainda existe ou se virou um shopping center, o que é mais provável. Mas o fato é que eu mesma passei várias vezes em sua frente nos anos 1980, curiosa para descobrir a arquitetura modernista do meu padrasto, na paulicéia.

Alexander Calder esteve três vezes no Brasil: em 1948, 1959 e 1960. Este jantar foi na primeira, quando o artista expôs no Ministério da Educação, no Rio, no Masp, e doou a escultura Viúva Negra para o Instituto dos Arquitetos do Brasil, prédio onde Italo possuía o seu escritório de arquitetura.

A recepção, para vários e elegantes convidados escolhidos a dedo, foi preparada com os cuidados que conhecemos das boas famílias daqueles tempos. Calder recusou o champanhe, mas ficou contente em experimentar os acepipes brasileiros, sempre aceitando o uísque da bandeja que o garçom lhe estendia, logo que via o seu copo vazio.

Entre uma e outra delicada iguaria, o artista ia lançando as suas conhecidas e costumeiras pérolas verbais que faziam as pessoas invariavelmente se perguntarem:

– Por que o quociente de inteligência (Q.I.) nem sempre acompanha o quociente de talento (Q.T.) ?

Italo também recusou o champanhe, porém ia ao barzinho modernista do living, de tempos em tempos e de bom grado, preparar ele mesmo o seu martini com vermute Noilly Prat. Ao lado, uma porta corrediça aberta para a ocasião, dava para o seu escritório onde ele arrumava os pincéis, tintas e materiais dos seus trabalhos de arquitetura com a mesma ordem com que seu irmão, o célebre cirurgião de mesmo sobrenome, dispunha os bisturis ao lado das mesas de operação no Hospital Oswaldo Cruz.

Alexander Calder, corpulento e um pouco fanfarrão, corria a sala de copo na mão, surpreso com as paredes vazias daquela mansão. Nenhuma pintura ou desenho “maculava” as paredes.

– Why? (Porque?) perguntou.

Italo, que recitava Baudelaire de memória e preferia de longe falar francês, língua que o seu conviva americano também entendia, respondeu:

– Parce que les tableaux, ça les emmerde! (Por que os quadros as sujam!)

A desfeita

Verdade que o dois já não estavam muito sóbrios, mas a resposta do purista anfitrião que, naquele período mais radical da vida dele preferia proteger a sua arquitetura dos artistas, não agradou Alexander Calder. Este fez cara feia e não disse nada mas, no meio do jantar, levantou-se e, enquanto todos pensavam que ia à toalete, entrou de fininho no escritório ordenado do meu futuro padrasto, acaparando-se de todo material de pintura que pôde encontrar. Ainda sem que ninguém percebesse, dirigiu-se à parede mais imaculada que encontrou na sala de estar e desenhou um enorme híbrido, entre jumento e camelo. Antes de voltar à mesa, não esqueceu de assinar: “Calder 48”. E jogou o material no chão.

Terminada a sobremesa, dirigindo-se ao salão para os digestivos e o café, os convidados descobriram a “obra” e riram muito. Alguns até a elogiaram, um pouco embaraçados diante do silêncio maldisposto do dono da casa. Calder sorria, quase zurrando e/ou blaterando com o jumento-camelo, contente com a desfeita nem tão desfeita assim, pois afinal, “ter um Calder na parede”, segundo devia pensar, “era honra só para privilegiados”… Mas, enquanto todos voltavam a conversar como se nada tivesse acontecido, Italo tirou o material do chão, foi rearrumá-lo em seu escritório, reapareceu, pediu licença e saiu da sala.

Não demorou cinco minutos para que voltasse com um balde de detergente, um pano e começasse a limpar a parede. Ali mesmo, sem a menor hesitação. O silêncio foi geral. Todos observaram atentamente, Calder inclusive, a minúcia com que o meu querido padrasto (que eu ainda não conhecia) apagou cada pedacinho, até as orelhas, daquele animal composto que, em sua ideia, imagino, “emmerdava” o espaço que tinha projetado com tanta precisão. A mesma com a qual traduziria Dante, tantos anos depois.

Henrique Mindlin e sua esposa, por um momento não souberam o que fazer quando viram que Alexander Calder, quase que soltando fogo pelas narinas, tomou a direção da porta sem dizer uma palavra. Logo despediram-se apressados e saíram atrás dele na avenida Rebouças, para conduzi-lo da mesma forma como chegaram. O resto dos convidados permaneceu para comentar o ocorrido.

Alguns ficaram do lado de Italo Eugênio Mauro, outros defenderam Alexander Calder. Eu, se estivesse lá, teria dito a ele, antes que atravessasse a porta:

– Alexander Calder, sóbrio ou não, bom ou mau artista, de todo modo o senhor é um grosso!

Até a próxima, que agora é hoje, e esta é uma deliciosa anedota que faz pensar bastante na relação entre a arte, os artistas, a arquitetura e os arquitetos!