Morre Michel Butor, o artista da contínua renovação

Há apenas alguns meses, ele parecia sólido como uma rocha. Hoje, Michel Butor – filósofo, poeta, figura de proa do “Nouveau Roman”, autor de livros/objetos de arte, álbuns para crianças, professor, musicólogo, crítico de arte e literatura, fotógrafo, grande viajante e, segundo ele mesmo, “célebre desconhecido” que sempre procurou a contínua renovação – se foi.

Ele, que se considerava um “monumento marginal”, escritor prolixo que os especialistas colocam ao lado de Robbe-Grillet e Claude Simon, faleceu aos 89 anos, num hospital de Contamine-sur-Arve, na Alta Saboia, onde habitava.

É difícil classificar um criador “niagaresco”, como o definia André Clavel, uma força da natureza que usava todos os gêneros e linguagens, sem economizar a imaginação. Vi a prodigiosa exposição A Escritura Nômade que a BNF (Biblioteca Nacional da França) consagrou à sua obra, em 2006. Na época, ele declarou: “Escrever é destruir barreiras.” Depois disso, continuou a produzir sem cessar. Clique neste documento (PDF, 724 Ko), mesmo se você não lê em francês as imagens lhe darão uma ideia do que foi a exposição.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Filho de um ferroviário, Michel Butor nasceu em 1926 em Mons-en-Barœul perto de Lille. Três anos mais tarde, junto com seus pais e seis irmãos, mudou-se para Paris. Depois de estudar filosofia, tendo como mestres Jean Wahl e Gaston Bachelard, tornou-se poeta e foi correr o mundo para ensinar francês e literatura: Egito, Manchester, Grécia e Genebra, onde tornou-se amigo do “gênio” Starobinski.

Pela editora Gallimard, em 1962, publicou o “livro total”, obra feita de colagens, marcada pela “loucura tipográfica”. Tratava-se de uma “sinfonia espacial descontínua” (como dizia-se na época), homenagem a Calder. No mesmo ano, melômano que era (basta ver seus estudos sobre Bach, Mussorgsky e Stravinsky, e o seu “Diálogo” com 33 variações de Beethoven sobre uma valsa de Diabelli), Butor escreveu o libreto de uma ópera de Henri Pousseur.

A partir de 1970, além de ensinar e continuar a desenvolver a sua imensa obra de crítica e literatura, iniciou colaborações com os artistas Alechinsky, Jiri Kolar, e em seguida Miquel Barceló, o que fez nascer inúmeros livros/objetos de artistas.

Mas Michel Butor foi um solitário. Nos anos 1990 escreveu três volumes, mil páginas, um dos estudos mais pertinentes jamais consagrados a Balzac. Paralelamente à série ” Le Génie du Lieu” (ensaios de historia, arte e literatura de todos os lugares que visitou), dava continuidade à poesia que desenvolveu em mais de 2 mil páginas. “Agito as minhas palavras nos meus parágrafos como um pincel em um pote de pintura”, dizia ele.

Butor faz pensar em Victor Hugo, tão abundante e plena de energia é a sua produção. Tão vasta que ele mesmo tinha dificuldade em arrumá-la em seu escritório/ateliê. Nos poemas há receitas de cozinha, desenhos de aviões e aeroportos, retratos de passantes, notas de viagens a terras distantes, onde cruzamos com bichos estranhos, leões-marinhos, fantasmas mexicanos, arquipélagos de sonho e nuvens. Ele dá voz a Melville, William Blake e Ésquilo. Mistura música e poesia e – num trabalho memorável de colaboração – ilustra com palavras as composições de Marc Copland.

Até a próxima, que agora é hoje e de Michel Butor fica a imagem do barbudo sorridente, com seu macacão de artesão cheio de bolsos, o que ele foi de fato! Um fabricante generoso de palavras e imagens, para quem o mais importante era ser contemporâneo.