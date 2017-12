Íntima convicção: o primeiro passo rumo à verdade

Da mesma forma como alguns pensam que um crítico de arte deve ser “objetivo”, há também os que acham que a “íntima convicção” de magistrados é coisa “a ser guardada para si”. Os primeiros não sabem o que é a crítica e a arte, os demais ignoram o que são princípios jurídicos de base. Íntima convicção é o equivalente da intuição na arte e na ciência. O que faríamos, ou deixaríamos de fazer, sem ela? Kasimir Malevitch, o grande artista da vanguarda russa, afirmava que “a intuição é o grão do infinito”. Podemos dizer que a íntima convicção também o é.

No sistema da íntima convicção (assim como no da intuição), ou da “prova livre”, o julgador não está obrigado a externar as motivações que o conduziram a proferir uma ou outra decisão. Nesse sistema, previsto pelo código penal, o juiz atribui à prova o valor que quiser, podendo valer-se de convicções íntimas, de conhecimentos particulares a respeito do caso, mesmo que não existam provas nos autos. Ele decide absolutamente de acordo com sua convicção íntima, pessoal, sem que haja necessidade de fundamentar o seu veredicto.

Se trocarmos as palavras “noção jurídica”, “decisão penal” e “matéria penal” por “crítica”; se substituirmos “litígio” por “obra” e “juiz(es)” por crítico(s), teremos diante dos olhos quase que um código de ética para a análise artística. Pois a íntima convicção é uma noção jurídica que ilustra a SUBJETIVIDADE de toda decisão penal que trata de um exame do conjunto do litígio pelo(s) juiz(es) encarregado(s) de ministrar JUSTIÇA. É uma regra que demonstra que, em matéria penal, a subjetividade da convicção pessoal do juiz pode e deve guiar o seu estudo e decisão.

Reconhecer que na democracia e em regimes seculares, a justiça é humana e não divina, é ato de humildade e é o que faz a sua grandeza e dignidade. A única questão que a lei coloca ao julgador é: “Você tem uma convicção íntima?” E a única questão que a arte coloca ao seu crítico é exatamente a mesma.