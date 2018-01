E de repente aparece… Marcel Proust!

Foi encontrado um filme inédito de 1904, conservado nos arquivos do Centro Nacional da Cinematografia em Paris, onde aparecem rápidas (e prováveis) imagens de Marcel Proust.

O vídeo, transformado por mim, está em “câmara lenta” na parte em que o escritor desce as escadas da Igreja no cortejo nupcial do casamento de Elaine Greffulhe, filha da condessa Greffulhe – principal modelo para Oriane de Guermantes na obra romanesca “Em Busca do Tempo Perdido” – com Armand de Guiche, amigo de Proust. No documento, feito por encomenda dos Greffulhe, a única imagem em movimento que se conhece de Proust, aparece aos 37 segundos.

Até a próxima, que agora é hoje e a comunidade proustiana está emocionada… e eu também!