Colados na realidade

Há algum tempo fui ao Museu de Arte Moderna da Cidade de Paris, ver a enorme exposição monográfica “Albert Marquet, pintor do tempo suspenso” que este ano foi mostrada no Museu Pouchkine de Moscou. Resolvi prestar um pouco de atenção também aos comentários de diversos visitantes que, além de ficarem falando com os vizinhos, pareciam passar mais tempo lendo as etiquetas e ouvindo o guia no smartphone, do que olhando as telas.

Menos conhecido do que Giorgio de Chirico, Raoul Dufy ou Kees van Dongen, sempre vi este artista relegado a um cantinho nos museus. E, no entanto, Marquet – amigo de Matisse, que evoluiu do pós-impressionnismo ao fovismo, conservando um estilo próprio – é certamente um dos pintores mais fascinantes da primeira metade do século 20.

A mostra é de cair o queixo! Centenas de vistas de cidades, portos, rios, o Sena, oceano, mar, lagos, praias da Europa e da África do Norte – acho que poucos artistas viajaram tanto para fazer tantas obras parecidas umas com as outras!

Menos por bisbilhotice do que por curiosidade sócio estética, resolvi prestar um pouco de atenção aos comentários de diversos visitantes:

– “Onde você acha que fica essa praia? No Midi?”

– “Estou reconhecendo! É na Argélia!”

– “Deixa ver o que está escrito.”

– “Será que é aquarela? Ah não… deve ser pintura.”

– “Eu já vi esse lugar!”

– “Essa mancha é Notre Dame.”

– “Que mancha escura! Ele não devia gostar de igreja.”

– “A ponte você lembra.”

– “Aqui está nevando.”

– “Quanta água!”

– “Será que tem o cartão postal?”

– “Ele devia ver tudo isso da janela da sala.”

– “Pintando o sol assim, podia ficar cego!”

– “A que horas ele saía pra pintar?”

– “Estou até sentindo o cheiro do mar, hehe!”

– “O Havre você adivinha na hora…”

– “Olha a bandeirinha da França!”

– “Que nuvens esquisitas… essa parece um urso.”

– “Pelo jeito deve ser outono.”

O pessoal via e pensava em tudo, menos em pintura. Ninguém parecia preocupado, como eu, em saber como é que Marquet fazia para que as suas obras estivessem tão além da realidade e fossem muito, mas muito, muito mais lindas do que ela.

Até a próxima, que agora é hoje!