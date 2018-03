Boudin: a maior mostra da estação, na França

Para ir ao Havre, a 200 km de Paris, é preciso um bom motivo. Visitar as cidades vizinhas, na Normandia, por exemplo. Desta vez, entretanto, encontrei várias razões, sendo que a principal delas é a maior exposição deste verão, na França: Eugène Boudin, o Ateliê da Luz, no Museu de Arte Moderna André Malraux (até 26 de setembro).

A mostra é grandiosa! Trata-se da primeira retrospectiva do artista depois de 1906, oito anos após a sua morte. Inteiramente consagrada ao pai do impressionismo, reúne 200 obras para propor uma nova leitura do percurso deste mestre que colocou a “busca da luz” no centro de todo o seu trabalho.

“Como tenho sede de luz!”

Se alguns temas atravessaram a carreira de Boudin, eles não eram mais do que pretextos para o seu estudo obsessivo da luz. Em seu laboratório luminar, desde os primeiros esboços realizados à beira do Sena no começo dos anos 1850, até as últimas pinturas na Bretanha e na Normandia em 1897, passando pelas cenas de praia mundanas do Segundo Império, Boudin queria dominar as rápidas e sutis metamorfoses de sua linguagem. Fosse em Roterdã, Veneza, Bordeaux, no litoral da Mancha, ou nos interiores bretões cuja luminosidade e sombra fazem lembrar Rembrandt, ele sempre captava uma luz cada vez diferente. Nenhum quadro, desenho ou aquarela é igual a outro.

Uma extraordinária seção dedicada às célebres cenas de praia e outra às obras de Salão, levam o visitante a explorar ângulos menos conhecidos da arte de Eugène Boudin. Também adivinhamos a sua personalidade e vida por trás de obras mais pessoais, esboços de uma inacreditável modernidade, procurando captar o fugitivo e o efêmero, como nos estudos de céus.

Claude Monet não raro homenageava Eugène Boudin, lembrando-se que este, 16 anos mais velho do que ele, o havia iniciado na pintura temática da natureza, em 1858, no Havre e cercanias. Os estudos de céu nas fotos acima são surpreendentes telas “abstratas” realizadas em 1888! Não foi por acaso que Baudelaire, quando visitou o ateliê de Boudin, já considerado como um dos precursores do impressionismo, ficou nas nuvens.

Até amanhã que agora é hoje, e eis o pequeno vídeo de uma videoamadora, e amadora de vacas, sobre o espaço dedicado aos estudos deste grande mestre que as amava!