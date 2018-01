Arte contemporânea para todos

Infância na arte, arte na infância. Eis uma excelente ideia para artistas, curadores e conservadores brasileiros. Ideia que – se eu tivesse pensado nela antes – sem dúvida teria posto em prática nalguma bienal.

A exposição Arte contemporânea contada às crianças, que era igualmente para adultos, foi exibida no Pompidou de Metz (cujo projeto arquitetônico, em si, já lembra uma casinha de Smurfs), e depois em Lyon, há alguns anos. Mas o conceito do artista italiano Gianni Colosimo continua pertinente.

O seu projeto foi “colocar-se no lugar das crianças, refazendo as obras emblemáticas da arte do nosso tempo”. Sempre existem outras maneiras e outros artistas para algum projeto parecido, desde que ele seja – é claro – verdadeiramente didático, não anedótico e bem explicado, com claras reproduções do original.

Há uma década, Colosimo já tinha recoberto uma galeria de bilhetes de um dólar, do chão ao teto, para denunciar a loucura do sistema financeiro. Foi premonitório… Depois, ele criou estes 49 objetos didáticos que permitem às crianças, e também aos adultos, revisar os seus conhecimentos ou penetrar no universo desconhecido e maravilhoso, mas às vezes bastante obscuro, da arte contemporânea.

Fontana, Daniel Buren, Jeff Koons, Damien Hirst, Jan Fabre, que criança não entende as imagens deles? Depois de ver os seus objetos, que criança não reconheceria Marcel Duchamp, o inventor do ready made, peça existente que se torna arte apenas pela vontade do artista?

Gianni Colosimo se interessou é claro, pelo famoso urinol invertido de 1917, no qual Duchamp colocou a assinatura “R. Mutt”. Transformou-o em penico cheio de moedas, mais uma piscadela à “escatologia” das finanças. Simpatizou com os terríveis irmãos Chapman, artistas ingleses que trabalham sobre a infância justamente, brincando com a identidade masculino-feminino, por meio de centenas de bonecos nus.

Andy Warhol lhe inspirou uma pirâmide de 36 estatuetas de Mao, embaixo de um caminhão da Coca-Cola. Beuys, alguns coelhos; Piero Manzoni, ovos de Páscoa; Chiharu Shiota, cadeiras e fios; Louise Bourgeois, uma aranha gigante com um bonequinho equilibrista; Claes Oldenburg, um sorvete gigante; Daniel Buren, espreguiçadeiras e toldos de praia, Jean-Pierre Raynaud, brinquedos de areia; Maurizio Cattelan, o livro O Asno de Ouro, de Apuleio* (no final está o link do livro em português para baixar) … e assim por diante.

Porque as coisas repugnantes também fascinam as crianças, Colosimo presta homenagem igualmente a Carl André, com um tapete de fraldas usadas, enfiadas entre blocos de plexiglas. Elas não tem cheiro, mas quem as olha tapa o nariz! Richard Serra, por outro lado, Colosimo transforma em túnel por onde a criançada pode passar. Os canhões de Pino Pascali em miniatura, são dominados por um enorme UFO Robot Grendizer. O porquinho tatuado de Wim Delvoye traz as estampas de Hello Kitty; a instalação chamada O pequeno gato de Ai (Ai Weiwei) é um maneki-neko, símbolo da prosperidade, pousado sobre o ombro de um guerreiro chinês.

Humor não falta. Para saudar a Arte povera de maneira que crianças (e adultos não iniciados) possam compreender a importância do suporte e material, o artista realizou um quadro intitulado Óleo sobre tela que está manchado, de fato, com azeite de oliva sobre tela branca. E, como “chave” de todo o seu trabalho, criou o Berço de Jan (Jan Fabre), recoberto de escaravelhos, cujos lençóis são desenhados com caneta Bic azul. Quem quiser ver a relação entre as obras citadas e as originais que as inspiraram, basta fazer o Google trabalhar um pouco.

Até a próxima que agora é hoje e os dois últimos séculos de arte são feitos de jogos ou obras? Dos dois. Arte é jogo.