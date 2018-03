A morte de Jean Baudrillard não aconteceu

Uma década sem este filósofo francês e teórico da sociedade contemporânea são dez anos sem luz sobre assuntos que continuam a nos preocupar. Criativo, irônico, radical, ele foi o pensador dos fenômenos extremos. Abandonava toda pretensão crítica, ilusão dialética e esperança racional, entrando – à imagem do mundo – em “fase paradoxal”. O que lhe valia a desconfiança e, às vezes, ódio da parte politicamente correta e intelectualmente anacrônica dos meios universitários na França. Mas fazia crescer, cada vez mais, a admiração de aficionados no mundo inteiro. Que falta Baudrillard faz, que lacuna nos deixa!

Jean Baudrillard (1929-2007) morreu no dia 6 de março, há exatamente 10 anos. Quando a notícia apareceu nas “atualidades”, antes que eu fosse avisada pela mulher dele, chorei muito porém, não consegui realizar. Da mesma maneira como não pude admitir que ele estava doente quando o vi mudado, em tão curto espaço de tempo, durante o lançamento da antologia de ensaios sobre a sua obra no Cahiers de l’Herne dois anos antes. Para mim, era impossível aceitar que uma pessoa que eu amava, grande pensador, talvez um dos maiores de nossa era, estava de fato “à beira da morte”. Mesmo enquanto crítica e jornalista, eu me recusava a fazer o seu necrológio antecipado. Não queria fazer o seu necrológio em geral!

Baudrillard possuía a violência do paroxismo e o charme discreto da indiferença. O justo balanço entre os extremos. Lá onde brilha um vislumbre de desespero. Lembro que pouco mais de uma década antes da sua morte, tão rápido e avassalador quanto “A Guerra do Golfo Não Aconteceu” e “A Ilusão do Fim”, acabava de cair no mercado editorial francês o seu mais recente míssil: “O Crime Perfeito”, livro brilhante que recomeçava a pedir esforço da inteligência francesa.

A vida póstuma de um ‘criminoso perfeito’

Eu poderia falar sobre outros “projéteis” que vieram antes ou depois. Não todos, ele escreveu mais de 40. Lembro apenas dos que nos fizeram convidá-lo à Bienal de São Paulo, em 1987, e dos que ele publicou em seguida. Guardo na memória especialmente “O Crime Perfeito”, assim como a sua imagem, quando veio ao Brasil pela primeira vez. Ele entrou em meu escritório como um leão à contragosto, talvez porque a arte, sobretudo a contemporânea, nunca foi a sua “taça de chá”. E mesmo assim, ou talvez justamente por causa disto, Jean Baudrillard foi o seu profeta!

A contragosto ou não, leão ele era. Personalidade de leão ele tinha. Com a cabeça grande demais em proporção ao resto de seu corpo, a testa alta, os olhos claros, vivos e a vasta cabeleira, físico de leão ele possuía! Altivo e sereno ele foi.

“O Crime Perfeito” é uma antologia de 21 ensaios, em sua maior parte inéditos, costurados em torno de uma só ideia: a história de um crime – o assassinato da realidade e a exterminação de uma ilusão – a ilusão vital, radical, do mundo, pela hiper-realidade. Segundo Baudrillard, “o real não desaparece na ilusão, é a ilusão que desaparece na realidade integral”.

Crime sem arma e sem cadáver

Mas aquele não foi um crime perfeito. No “policial” de Baudrillard, não se encontram os moventes ou os autores do desaparecimento do real. Nem o próprio cadáver é descoberto. E a arma deste crime inexplicável e sem atenuantes, que é a ideia que preside o livro, esta também nunca é achada.

Se as consequências do crime são perpétuas, isto quer dizer que não há assassino nem vítima. Ou melhor, que um e outro se confundem. Em última análise, de acordo com Baudrillard, “o objeto e o sujeito são um só. Nós não podemos seguir a essência do mundo se não seguirmos, em toda sua ironia, a verdade desta equivalência radical”.

Assim, no livro, o mundo caminha em direção à sua “perfeição” por meio da “Alta Definição” de tudo, o que sempre corresponde à baixa definição de seus significados. Como se as coisas tivessem engolido o seu espelho. No lugar de estar ausentes de si mesmas na ilusão, elas são forçadas a se inscrever sobre milhares de telas das quais desapareceu não apenas o real, mas a imagem.

A realidade foi expulsa da realidade. O tempo foi afastado pelo “Tempo Real”, a música pela “Alta Fidelidade”, o sexo pela “Pornografia”, o pensamento pela “Inteligência Artificial”, a linguagem pela “Linguagem Numérica”, o corpo pelo “Código Genético” e “Genoma”, o rosto pela “Cirurgia Estética”, o mundo pela “Realidade Virtual”, a alteridade pela “Comunicação Perpétua”. E nós, como seres “reais”, graças a esse “crime perfeito” do qual fala Baudrillard, no futuro poderemos ser enxotados pela simples “Clonagem de Células individuais”.

Megumi Satsu (1948-2010) 薩 めぐみ “en concert” no Bataclan, em 1984. A letra da primeira canção, “Motel Suicide”, é de Jean Baudrillard.

Realizei quatro entrevistas com Jean Baudrillard, das quais publico três aqui, em versões diferentes: