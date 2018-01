5 citações e 10 obras para abrir os Jogos Olímpicos

Pitágoras nasceu em 580 a.C., e além de tudo que sabemos, foi atleta, participou aos 17 anos da 57a Olimpíada e ganhou todas as competições de “Pygmachia” ou “boxe grego antigo” nos Jogos Olímpicos. É dele a frase:

“O espetáculo do mundo parece com o dos Jogos Olímpicos: uns fazem dinheiro, outros pagam com o próprio esforço e outros se contentam em olhar”.

Rosalinda Fumarola nasceu em data desconhecida do século 20 e, além de tudo que não sabemos, é uma crítica de arte ítalo-brasileira, curadora e ginasta imaginária inventada por mim, inimiga número um de sua colega gastrônoma que mora em Paris, é colaboradora do Caderno 2, e ela chama de “aquela loira”. Fumarola, que foi muito amiga do professor P. M. Bardi, colabora de Milão com o jornal brasileiro, também imaginário, Valor Elevado. Feita a apresentação (pois será personagem eventual neste blog), são dela as frases:

“Artistas e esportistas inteligentes têm algo em comum. Os dois evitam o esforço inútil.” “Se artistas e esportistas ganharem sem progredir, jamais serão campeões.” “Em esporte e na arte, quem para e não anda, desanda.” “No caminho artístico e em competição esportiva, não existe ‘mais ou menos’.”

É de Rosalinda igualmente, a escolha destas 10 obras para abrir os Jogos Olímpicos:























Até a próxima, que agora é hoje e na semana que vem sai o meu artigo, nada imaginário, sobre “Arte e Jogos Olímpicos”, no Caderno 2. Aguarde!