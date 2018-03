15 imagens da liberdade contra o terror

No dia seguinte ao atentado de Nice que matou 84 pessoas, entre elas 10 crianças, e feriu 200 das quais 50 estão entre a vida e a morte, a França amanheceu de luto. Nas redes sociais, desenhos e novos slogans apareceram para evocar e poder suportar a tragédia. Numerosos foram os que preferiram o pincel em vez de palavras para exprimir a sua dor e compaixão, produzindo desenhos rapidamente divulgados.

As marcas de apoio, mensagens de amor, paz e solidariedade multiplicaram-se em Facebook e Twitter. Depois de “Je suis Charlie”, “Je suis Paris”, “Je suis Orlando”, “Je suis Bruxelles”, “Je suis Istanbul”, hoje a palavra-chave é “BeNice”, uma referência à cidade de Nice e ao significado do termo “nice” que em inglês significa “gentil”, como está nas imagens do estilista Jean-Charles de Castelbajac.

Os três desenhos mais compartilhados foram os de Plantu, Louison e Mesia, os quais reproduzo abaixo, junto com os demais.

Até a próxima que agora é hoje e, quando existe guerra, os desenhos talvez sejam as únicas “palavras” de liberdade que possam unir, consolar e dar força às pessoas!