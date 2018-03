Zooey Deschanel estreia nova série nos EUA

Como não amar Zooey Deschanel? A atriz queridinha de indies e descolados é estrela de New Girl, nova série da Fox que estreou nesta terça-feira nos EUA. O projeto, assinado por Elizabeth Meriwether (roteirista de Sexo Sem Compromisso), já recebeu elogios de peso como a do editor da Hollywood Reporter, Tim Goodman e promete ser o hit entre as séries do tipo comédia romântica.

Na história, Deschanel é Jessica Day, uma professora que se muda para a casa de três homens quando leva um fora do namorado. A personagem é divertida, otimista, um tanto nerd e tem mania de cantar para si mesma – algo que lembra o clima de She and Him e toda a atmosfera cool que perpassa a carreira de Deschanel.

A atriz de 500 Dias com Ela parece ser a maior responsável pelo sucesso de New Girl. “A Fox e todos estão abusando do termo ‘adorável’ para descrever Zooey Deschanel em New Girl, mas, de novo, ela é muito adorável”, disse Goodman.

New Girl já levou o Critics’ Choice Television Awards na categoria de série mais aguardada do ano, por jornalistas que assistiram ao piloto em junho. Ainda não há previsão de estreia no Brasil, mas se o sucesso continuar, não deve demorar.

O elenco conta também com Damon Wayans Jr. (Coach, o amigo gente boa), Jake Johnson (Nick Miller, um barman que também tenta superar um fora e acaba sendo o protetor de Jessica), Max Greenfield (Schmidt, o mulherengo do grupo) e Hannah Simone (Cece Meyers, uma modelo amiga de Jessica).