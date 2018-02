‘We’re back!’ – Cougar Town volta ao ar em janeiro nos EUA

Depois de muita discussão em torno do tempo da ‘sobrevivência’ de Cougar Town – a série quase foi cancelada pela ABC, mas o canal TBS acabou assumindo a produção do show – foi anunciada nesta quarta-feira a data de estreia da quarta temporada: dia 8 de janeiro nos EUA. Isso quer dizer que logo mais novos episódios irão pintar por aqui (no Brasil, a comédia é exibida pela Sony).

Para divulgar a data, foi produzido um vídeo muito divertido em que os atores cantam o retorno da série. Felizes da vida e agradecidos à TBS, claro. Para ter uma ideia do clima de comemoração, a música começa com Josh Hopkins (Grayson) dizendo: “Vocês pensaram que tínhamos partido/ Também achávamos isso/ Mas a TBS nos trouxe de volta/ Estamos de volta, e a série está engraçada/ Estamos de volta, e ainda ganhando dinheiro/ TBS é muito divertida”. O refrão é cantado pelo elenco principal. Recado indireto para a ABC, que não acreditou mais no projeto? Bom, nunca saberemos. Mas o importante é que Cougar Town e Courteney Cox estão de volta, sim senhor – Ah, e eles prometem continuar bebendo muito vinho. Haja suco de uva!