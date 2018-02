Vídeo de ‘Modern Family’ tem reação da família com a novidade de Gloria

Após ter jogado a ‘bomba’ sobre a família no fim da 3ª temporada ao revelar que estava grávida, Gloria (Sofía Vergara) precisa agora enfrentar a reação dos entes queridos à notícia. E as reações são as mais variadas.

Enquanto o casal Mitchel (Jesse Tyler Ferguson) e Cameron (Eric Stonestreet) levam tempo para ‘assimilar’ que não serão os únicos a ter um bebê na família, a doce Claire (Julie Bowen) afirma, com uma certa alegria, que a “madrasta” ficará gorda. Mas o melhor diálogo está entre Phil (Ty Burrell) e Luke (Noan Goulan):

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Luke: Eu não sabia que o vovô ainda fazia sexo

Phil: Não seja desrespeitoso. Qualquer um faria com Gloria…

A única reação que permanecerá um mistério é a do próprio marido, Jay (Ed O’Neill).

Modern Family estreia sua quarta temporada dia 26 de setembro nos EUA.