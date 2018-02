‘Veep’ e ‘Girls’ estreiam no Brasil pela HBO

Ah…como é difícil crescer… e ter que pagar as próprias contas. Esse é um dos principais temas de Girls, série que estreia hoje pelo canal HBO. A comédia, criada e estrelada pela jovem de 26 anos Lena Dunham, conta a rotina de 4 amigas com personalidades diferentes (versão jovem de Sex and The City?) que enfrentam a árdua missão de amadurecer – ainda mais em tempos de crise econômica.

Na série, Lena Dunham interpreta Hannah, que sonha em ser escritora mas, que aos 24 anos, ainda trabalha como “estagiária-não-remunerada” em uma editora. Após receber a notícia de que seus pais não iriam mais bancar seu estilo de vida (os coitados pagam até a conta de celular da moça), Hannah percebe que agora precisa se virar. Além de ter de encarar a situação (e várias entrevistas de emprego), a jovem se vê em uma relação meio confusa com Adam (Adam Driver) um ator-e-marceneiro que não está lá muito preocupado com os sentimentos da companheira.

Em Girls, Hannah não está sozinha nesse “duro caminho”. A amiga Marnie (Allison Williams) é uma garota responsável com um bom emprego, mas infeliz com o namorado-capacho Charlie (Christopher Abbott). Já a bonitona e moderna Jessa (Jemima Kirke) é uma garota inteligente e descolada que não gosta muito de seguir padrões. O quarteto se completa com a ingênua e faladeira Shoshanna (Zosia Mamet), vê na prima Jessa um grande exemplo a ser seguido.

Apesar de ter todos os elementos básicos para atrair o público jovem, Girls não conseguiu alavancar uma boa audiência nos EUA – a primeira temporada, que terminou com 10 episódios, registrou média de 900 mil espectadores. Mesmo com números baixos, a HBO americana aposta no sucesso da série e no talento de Lena Dunham (que aliás escreveu e estrelou web-séries e filmes elogiados pela crítica). Tanto que a segunda temporada de Girls já foi confirmada pela emissora.

Se de um lado você tem a estreia de um show com atrizes novatas no elenco principal, de outro temos a chegada de mais uma comédia com uma veterana que sabe fazer humor: Julia Louis-Dreyfus – que até 2010 era a “Old Christine” mas que continuará sendo a eterna Elaine de Seinfeld – agora ocupa um dos mais altos cargos dos Estados Unidos.

Em Veep, a atriz interpreta a vice-presidente Selina Meyer, mulher determinada a provar que seu cargo não é apenas um enfeite. Mesmo enfrentando o descrédito de outros políticos, Meyer mantém-se firme em suas convicções e tenta ao máximo aprovar leis que beneficiem a população, principalmente na área de meio ambiente. Entre saias-justas e situações humilhantes, ela conta com uma equipe bem afiada mas um pouco atrapalhada.

Criada por Armando Iannucci, Veep tem no elenco principal Anna Chlumsky (lembra dela em “Meu Primeiro Amor”?), Tony Hale, Reid Scott e Timothy Simons. Com audiência média de 1 milhão de espectadores, a série já foi renovada para segunda temporada.

Girls e Veep estreiam nesta segunda-feira na HBO, às 22h e 22h30, respectivamente.