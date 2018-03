Vanessa Williams e Brad Garrett são escalados para novas séries da ABC

A Desperate Housewife Vanessa Williams foi escalada para o drama sobrenatural 666 Park Avenue, piloto encomendado pelo canal americano ABC. A história, baseada na série de livros de Gabriella Pierce, se passa em um apartamento mal-assombrado de um histórico edifício de Manhattan. Terry O’ Quinn (Lost) será o marido da personagem de Vanessa Williams, e dono do assustador apartamento. Dave Annable (Brothers & Sisters), Rachael Taylor (Grey’s Anatomy), Mercedes Masohn (The Finder) e Robert Buckley (One Tree Hill) também estão no elenco.

Outro que voltará a dar as caras na TV é o ator Brad Garrett (eu sei que a série acabou há uns 7 anos, mas para mim ele sempre será o Robert de Everybody Loves Raymond!). Garrett poderá retornar em um papel fixo em How to Live with Your Parents, produzido por Claudia Lonow (Accidentaly on Purpose). A série conta a história de Polly (Sarah Chalke, de Scrubs), mãe divorciada que volta a morar com os pais Elaine (Elizabeth Perkins) e Max (Garrett), um casal bem animadinho e sem pudores. Com um time de atores como esse, a série promete!