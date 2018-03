‘Vampire Diaries’ inspira nova série de emissora americana

Os vampiros “originais”, que entraram em cena em The Vampire Diaries com a chegada de Klaus (Joseph Morgan) a partir da segunda temporada, terão sua história contada em uma nova série. Pelo menos é o que pretende a criadora do show, Julie Plec.

Em entrevista ao site de entretenimento TV Line, Plec explicou que o spin-off (programa criado a partir de outro) terá seu enredo centrado no vampiro-original-e-lobisomem Klaus. Phoebe Tonkin participará da nova série com sua personagem Hayley (que está na quarta temporada de The Vampire Diaries).

Ainda segundo Julie Plec, o episódio da série de vampiros que será exibido em 25 de abril servirá como fundo para o spin-off. No capítulo, Klaus retorna a New Orleans, onde há um local cheio de criaturas sobrenaturais (como em Mystic Falls) para encontrar um antigo protegido, Marcel.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A pesar do projeto já ter enredo definido, ainda não há confirmação de elenco. A nova série recebeu o título temporário de The Originals.