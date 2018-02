Universal exibe a nova temporada de ‘Law & Order: SVU’

Mariska Hargitay e cia. estão de volta ao canal fechado brasileiro para a temporada 14 de Law & Order: SVU. O show policial, que estreou o novo ano no fim de setembro nos EUA, retorna nesta terça (6) às 21h à programação do Universal Channel, com a exibição de um episódio duplo.

Olivia Benson (Hargitay) terá um grande problema nas mãos: quem assistiu ao episódio final do último ano se surpreendeu ao ver o capitão Donald Cragen (Dann Florek) acordar ao lado de uma prostituta morta, mas não se lembra de nada do que aconteceu. Ele então pede ajuda à Olivia, que o leva à delegacia. Mas ao chegar, ela descobre que o caso não está mais sob sua jurisdição. A investigação ficará com a Unidade de Integridade Pública. Já os trabalhos na Unidade de Vítimas Especiais estarão temporariamente sob o comando do capitão Steven Harris (Adam Baldwin).

Mas Olivia não ficará de fora do caso. O grande desafio da detetive é descobrir o que exatamente ocorreu na noite do crime para tentar provar a inocência de Cragen. Para isso, ela terá que ir atrás dos suspeitos e refazer os passos do capitão.

Assista abaixo o trailer da nova temporada de Law & Order: SVU