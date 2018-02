Universal abre a semana com duas novas séries

O Universal Channel está apostando em dois novos shows que estreiam na programação já no início desta semana.

Chicago Fire, série criada por Michael Brandt (“Os Indomáveis”, de 2007), conta o dia a dia e os dramas de um grupo de bombeiros bonitões. No elenco principal está Taylor Kinney, mais conhecido pelo seu personagem Mason Lockwood em The Vampire Diaries. Na Chicago Firehouse 51, Kelly (Taylor Kinney) combate o fogo e salva vidas ao lado do colega Matthew (Jesse Spencer), cuja vida pessoal não anda muito bem já que sua noiva (Teri Reeves) tem dúvidas sobre o casório. Monica Raymund, Lauren German, Charlie Barnett e Eamonn Walker também fazem parte do grupo dos bravos heróis.Com produção executiva de Dick Wolf (criador de Law & Order: SVU), Chicago Fire estreia nesta terça-feira (13) às 22h no Universal Channel.

Neste mesmo horário mas na segunda (12), o canal abriu espaço para o romance Beauty and The Beast, baseada naquela série dos anos 80, com Linda Hamilton e Ron Perlman (alguém se lembra?). Na versão 2012, a “Bela” é a ex-Smallville Kristin Kreuk, que atua ao lado Jay Ryan – que de monstro não tem nada. O show conta a história de Catherine Chandler, uma detetive de Nova York que testemunhou o assassinato da mãe há alguns anos, e acredita ter sido salva por um tipo de homem-animal. Anos depois ela encontra Vincent, um ex-médico do exército que se esconde do mundo após ter participado de um experimento que deu errado. Beauty and The Beast vai ao ar às segundas-feiras, às 22h.