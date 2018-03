E a HBO fará com os fãs de True Blood o mesmo que fez com os de Game of Thrones: divulgar trailers e teasers para aguçar a curiosidade até o lançamento da quinta temporada da série, em junho. E a tortura já começou. A emissora americana liberou o primeiro trailer oficial, com direito a explosões, stripteases, uniões inimagináveis…

Hum…você notou a ausência da Tara? Eu também…