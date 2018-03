True Blood: assista aos novos teasers da 5ª temporada

A HBO lançou 3 teasers da nova temporada de True Blood, que deve ir ao ar nos EUA em junho. Seguindo a linha do primeiro teaser divulgado no início do ano, “Nothing stays buried forever” (Nada fica enterrado para sempre), desta vez os vídeos são ambientados em Fangtasia (reduto do vampiro Eric Northman), na casa de Sookie e também na casa do vampiro Bill Compton. Enquanto a câmera ‘passeia’ pelos cômodos, o público pode ouvir diálogos de temporadas anteriores, já que o mote dos teasers é ‘desenterrar o passado’. Será que veremos um antigo inimigo de volta a Bon Temps? Vamos aguardar!

Fonte: The Hollywood Reporter