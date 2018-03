Touch, nova série da Fox, traz Kiefer Sutherland de volta à TV

Tudo está conectado. Este é o tema central de Touch, a nova aposta da Fox com Kiefer Sutherland, cujo episódio piloto será exibido hoje no Brasil. Ele divide o papel principal com o ator mirim David Mazouz, que interpreta o seu filho no drama.

Em Touch, Sutherland é Martin Bohn, um viúvo que cria sozinho o filho Jake (Mazouz), um garoto autista que possui habilidades especiais com números. Nas suas tentativas de conectar-se emocionalmente com Jake, Martin descobre que o menino consegue prever o futuro, e então sua vida muda drasticamente.

O lançamento mundial do drama na próxima quinta (ocorrerá em mais de 100 países ao mesmo tempo) está relacionado intimamente com o mote da série. Os acontecimentos simultâneos em diferentes locais do mundo, que parecem aleatórios, na verdade estão conectados. E o garoto Jake sabe disso, por meio dos números.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Touch marca o retorno oficial de Kiefer Sutherland em um papel fixo na TV desde o fim da bem-sucedida 24 Horas, em 2010. O ator de 45 anos já havia admitido que não pretendia voltar à telinha, mas tudo isso mudou quando leu o roteiro da série. Em entrevista à Associated Press, Sutherland conta que estava pronto para recusar o projeto, quando descobriu que o criador de Heroes, Tim Kring, e Peter Chernin, um antigo executivo da 20th Century Fox, estavam por trás da produção do show. “Senti que deveria ler, em respeito a eles, e li. Já na página 32, eu só dizia Ah não! ah não!”, lembra.

Touch estreia hoje às 22h na Fox, e conta com o ótimo Danny Glover no elenco. Já para entrar no clima da série, assista ao trailer: